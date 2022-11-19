"Я хочу сказати спасибі хлопцям за те, що вони змогли виграти сьогодні. Я згадував перед матчем, що в моїй кар'єрі не траплялося ігор, які б я проводив у свій день народження. Сьогодні вперше, і це перемога.

Колос – Ворскла – 1:2 – відео голів і огляд скандального матчу

Знали, як важко грати в Ковалівці. Тому перемога для нас цінна. Ми задоволені результатом. Ми ще пам'ятали наш вдалий другий тайм у грі з Дніпром-1, хотіли не втратити того настрою. Сьогодні добре увійшли в гру, забили гол, розуміючи, що буде на це одразу ж реакція суперника. Після 1:1 не стали грати на утримання. Забили вдруге, і дуже цьому раді.

Вдячний хлопцям, які проявили характер і загалом зіграли добре. За десятибальною шкалою ми зіграли сьогодні на тверду "сімку". Команда привітала мене з днем народження, багато знайомих також. Утім, це звичайний день, який запам'ятається", – цитує Скрипника сайт Ворскли.

Завдяки перемозі полтавці піднялись на 6 сходинку УПЛ, набравши 18 залікових балів. Колос, маючи на 2 пункти менше, опустився на 8 позицію у турнірній таблиці.

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу в Колоса – пенальті, гол-примара і подвійний ювілей Скрипника