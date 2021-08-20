Венеція показала третій варіант екіпірування на майбутній сезон. До презентації залучили ту ж модель, завдяки якій стала вірусною основна форма команди.

Венеція презентувала розкішну форму на новий сезон

У прес-релізі клуб зазначає, що третій комплект натхненний видом Венеційської лагуни. Саме звідти на футболці блакитний колір. Однак на цьому дебютант Серії А не обмежився. 5 євро з кожного проданого комплекту будуть пожертвувані неурядовій організації, яка займається доглядом за лагуною.

Додамо, що для Венеції Серія А стартує уже в неділю (22 серпня) виїзним матчем проти Наполі.