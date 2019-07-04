"Зустрінемось в суді", – Фещук пригрозив Арсеналу-Київ через заборгованість по зарплаті

Екс-форвард Арсенала-Київ, а нині гравець білоруського Вітебська Максим Фещук буде позиватись проти колишнього клубу.

"З Арсеналом-Київ маємо суперечки в юридичній площині. Взагалі не заплатили ні за перший контракт, ні за другий. Якщо є питання, потрібно не тільки говорити про обман, а й висловлювати свої претензії юридично.

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Мені винен Арсенал-Київ ще за перший мій прихід до них в Першу лігу, а коли я на півтора місяця прийшов вдруге – мені не тільки не віддали за той період, а також за весняний. Ну що тут сказати? Зустрінемося, як то кажуть, в суді", – цитує Фещука Sport Arena.

Нагадаємо, 33-річний Фещук покинув київський клуб в грудні 2018-го та приєднався до табору Вітебська.

За підсумками минулого сезону УПЛ Арсенал-Київ опустився в Першу лігу.

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