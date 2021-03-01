Українська асоціація електронного футболу вітає всіх прихильників віртуальної гри з м’ячем із першим днем весни й рада повідомити, що протягом трьох найближчих місяців на вас чекають нові захоплюючі турніри

Уже незабаром відбудеться реєстрація на весняні змагання в дисципліні Pro Evolution Soccer – PES Spring Cup. Також у березні пройдуть баталії першого раунду онлайн-кваліфікації eEuro-2021.

Квітень розпочнеться з турніру Ukrainian eFootball Cup, який стане відбірним до збірної України в дисципліні FIFA, а також потішить гравців електронного футболу змаганнями від генерального партнера УАЕФ – ESportsBattle.

Долучайтеся до змагань! Реєструйтеся на турніри УАЕФ та ESportsBattle та прямуйте до нових кіберфутбольних вершин!

Розклад турнірів

PES Spring Cup

06.03 – 22.03 — реєстрація на турнір.

27.03 – 28.03 — онлайн-кваліфікація PES Spring Cup.

03.04 – 04.04 — фінал PES Spring Cup.

eEuro-2021

15.03 – перший раунд кваліфікації eEuro-2021.

12.04 – другий раунд кваліфікації eEuro-2021.

Ukrainian eFootball Cup (дисципліна FIFA)

08.04 – 16.04 — реєстрація на Ukrainian eFootball Cup.

22.04 – 23.04 — Ukrainian eFootball Cup.

ESportsBattle League

17.04 – 18.04 — Spring Qualifier.

15.05 – 16.05 — Spring Final.

Нагадаємо, що, окрім PES Spring Cup, кіберфутбольна кампанія-2020/2021 включатиме в себе ще один турнір із PES 2021. Змагання розбиті по періодах і тривають з осені 2020-го по літо 2021 року.