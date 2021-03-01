Зустрічайте нові кіберфутбольні турніри та відбір до збірної України в дисципліні FIFA
Уже незабаром відбудеться реєстрація на весняні змагання в дисципліні Pro Evolution Soccer – PES Spring Cup. Також у березні пройдуть баталії першого раунду онлайн-кваліфікації eEuro-2021.
Квітень розпочнеться з турніру Ukrainian eFootball Cup, який стане відбірним до збірної України в дисципліні FIFA, а також потішить гравців електронного футболу змаганнями від генерального партнера УАЕФ – ESportsBattle.
Долучайтеся до змагань! Реєструйтеся на турніри УАЕФ та ESportsBattle та прямуйте до нових кіберфутбольних вершин!
Розклад турнірів
PES Spring Cup
06.03 – 22.03 — реєстрація на турнір.
27.03 – 28.03 — онлайн-кваліфікація PES Spring Cup.
03.04 – 04.04 — фінал PES Spring Cup.
eEuro-2021
15.03 – перший раунд кваліфікації eEuro-2021.
12.04 – другий раунд кваліфікації eEuro-2021.
Ukrainian eFootball Cup (дисципліна FIFA)
08.04 – 16.04 — реєстрація на Ukrainian eFootball Cup.
22.04 – 23.04 — Ukrainian eFootball Cup.
ESportsBattle League
17.04 – 18.04 — Spring Qualifier.
15.05 – 16.05 — Spring Final.
Нагадаємо, що, окрім PES Spring Cup, кіберфутбольна кампанія-2020/2021 включатиме в себе ще один турнір із PES 2021. Змагання розбиті по періодах і тривають з осені 2020-го по літо 2021 року.