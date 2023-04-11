Єврокубки повертаються із найзапеклішими протистояннями! Після майже місячної перерви на матчі збірних − топові європейські змагання: Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій повертаються зі стадією чвертьфіналів.

На цьому етапі прохідних суперників вже точно не залишилось, на нас чекають виключно безкомпромісні та запеклі протистояння між грандами європейського футболу.

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Зокрема, вже у вівторок свій перший матч на стадії 1/4 Ліги чемпіонів зіграють діючі чемпіони Англії та Німеччини – мюнхенська "Баварія" та "Манчестер Сіті", а вже в середу у Мадриді поміряються силами місцевий "Реал" та лондонський "Челсі", у складі якого грає українець – Михайло Мудрик. Наступного ж дня пройдуть баталії Ліги Європи. Що подарують нам матчі за участі "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" та інших топових команд? Також у цей день пройдуть аналогічні матчі Ліги Конференцій.

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