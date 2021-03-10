"Попередні два візити в Рим були важкими моментами моєї кар’єри. Я приїжджав аж ніяк не грати футбол. Зараз дуже щасливий, що повернувся, мене переповнюють емоції. Можете повністю на мене розраховувати. Коли я виходжу на поле – завжди повністю викладаюся. Команда вийде максимально заряджена на боротьбу та результат.

Рома – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Ми дуже добре розбираємо суперників. Зараз, мабуть, не варто говорити про слабкі сторони Роми, не варто розкривати всі карти. Думаю, поки що притримаємо це в секреті, щоб суперник не знав те, що ми знаємо про них.

Чи запрошував мене Фонсека в Рому? Про це багато говорили раніше. Можливо, це наслідок наших спільних успіхів у Шахтарі. Паулу добре попрацював у клубі, я виріс під його керівництвом. Але це в минулому, я зараз думаю про інше.

Звичайно, зустріч з Паулу стане чимось особливим, але це не головне. Головне – результат. Ми постараємося здобути гандикап перед матчем-відповіддю, щоб покращити свої шанси на вихід у наступний раунд Ліги Європи", – сказав Патрік на передматчевій прес-конференції.

До слова, перша зустріч між українською та італійською командами розпочнеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень.

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