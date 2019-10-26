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Зустріч Моурінью та Мбаппе у Реалі – неминуча, – екс-помічник португальця

21:46 278 Читать на русском
Зустріч Моурінью та Мбаппе у Реалі – неминуча, – екс-помічник португальця
Кіліан Мбаппе / ФК ПСЖ

Колишній асистент асистент зіркового португальського тренера Луїс Кампос переконаний, що Моурінью обов'язково ще попрацює в Мадриді.

"Реал повинен мати найкращих тренерів, а резюме Моурінью дає йому право працювати в найкращих клубах. Що стосується Мбаппе, думаю, він у підсумку опиниться в Реалі. Якщо Кіліан хоче стати найкращим гравцем у світі, він повинен грати за Реал. Зустріч Моурінью і Мбаппе в Мадриді – неминуча", – цитує Кампоса goal.com.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що парижани вимагатимуть за свого зіркового форварда щонайменше 300 млн євро. Президент Реала Флорентіно Перес сподівається, що його хороші стосунки з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі допоможуть під час переговорів щодо чемпіона світу, і нападник таки опиниться на Сантьяго Бернабеу влітку 2020 року.

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Теги
Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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