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Зухвала рабона Ель-Абделлауї у матчі проти збірної Іспанії – момент дня кваліфікації до Євро-2020

09:40 54 Читать на русском
Зухвала рабона Ель-Абделлауї у матчі проти збірної Іспанії – момент дня кваліфікації до Євро-2020
Омар Ель-Абделлауї / Yahoo

Захисник збірної Норвегії Омар Ель-Абделлауї відзначився елегантним пасом рабоною у матчі проти Іспанії.

90+4’ Джошуа Кінг
 
Сауль Ньїгес 47’
47’ Сауль Ньїгес
90+4’ Джошуа Кінг

Омар Ель-Абделлауї запам'ятався фантастичним пасом в матчі проти "Фурії рохи".

Норвегія – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Захисник підключився до атаки збірної Норвегії і віддав точну навісну передачу рабоною. Саме цю передачу УЄФА визнав найкращим моментом дня кваліфікації до Євро-2020.

Відзначимо, що Норвегія врятувала нічию в матчі проти Іспанії (1:1), а вирішальний гол забив Кінг вже в компенсований час.

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