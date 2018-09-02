Зухвала качка затьмарила Ібрагімовіча, який не забив 500-й гол та ганебно поступився 2:6

Реал Солт-Лейк розгромив Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча в матчі регулярного чемпіонату МЛС з рахунком 6:2.

Екс-хавбек Барселони Джонатан дос Сантос вивів Лос-Анджелес Гелаксі вперед вже на 1-й хвилині гри, однак після цього команда Златана Ібрагімовіча просто посипалась. Каліфорнійці у підсумку пропустили аж шість м'ячів, а гол Алессандріні став для них слабкою втіхою – 6:2.

Собака вибіг на поле та забив гол головою – відео порвало соцмережі

Златан Ібрагімовіч провів на полі усі 90 хвилин. Швед знову не зумів відзначитись, застрявши на позначці у 499 голів за кар'єру. З ювілеєм доведеться трохи зачекати.

Не зумів зробити шоу Златан – допомогла качка. Стюарди та футболісти проганяли з поля зухвалу гостю декілька хвилин, що, безумовно, неабияк потішило фанів. Ну хоч десь була присутня інтрига...