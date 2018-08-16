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Зубов: Зоря та Маріуполь можуть зіграти більш відкрито в Лізі Європи

18:50 1 Читать на русском
Зубов: Зоря та Маріуполь можуть зіграти більш відкрито в Лізі Європи
Геннадій Зубов / соцмережі

Екс-хавбек Шахтаря Геннадій Зубов поділився очікуваннями від матчів Маріуполя та Зорі в 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Маріуполь повинен був завершити цей матч з більш оптимістичним для себе результатом. Фактор свого поля міг допомогти азовцям, хоча і грали вони в Одесі. Але, очевидно, втілити тренерські задумки на полі у Маріуполя повністю не вийшло. Тепер найголовніше, що азовці напевно зробили висновки і роботу над помилками після першого матчу і в матчі-відповіді у Франції можуть зіграти на більш оптимістичний для себе результат, показавши при цьому хорошу гру.

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Треба бути ближче до команди, щоб зрозуміти рішення Вернидуба. Мабуть, сам тренер вирішив, що на першу гру потрібен не найсильніший склад. Значить, у нього були ідеї під цих виконавців, яким він довірив місце у старті.

Ефект присутності: як Брага приймає Зорю перед матчем Ліги Європи

Думаю, що в Португалії вже зміниться як склад луганської команди, так і тактика на цю зустріч. Якою буде стратегія Зорі на матч-відповідь, зараз судити складно. Можна спробувати зіграти першим номером, або закритися і вичікувати свій шанс в контратаці. У Зорі теж є швидкісні футболісти, які можуть втілювати в життя такі задумки тренерів. Ми бачили таку Зорю в минулій Лізі Європи, і ці якості є у нинішньої команди", – цитує Зубова Команда 1.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Бордо - Маріуполь: Четвер 16 серпня 2018

Бордо
до матчу
2
год
:
57
хв
Маріуполь
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Ліга Європи Бордо Бордо Геннадій Зубов Бордо - Маріуполь Брага - Зоря Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Брага Брага
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