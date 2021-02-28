"Той сезон (2000/01, – прим.) взагалі був особливим. Одна справа дивитися на такі клуби, як Арсенал і Лаціо по телевізору, і зовсім інша – грати проти них на полі. Будь-яку європейську команду того часу візьми, там у складі що не ім'я, то легенда. І таких гравців світового рівня у них було по 10-15.

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Але так склалася доля, що ми потрапили з ними в одну групу Ліги чемпіонів. Природно, було переживання, якийсь передматчевий мандраж. Потім виходиш на поле і все проходить, починаєш розуміти, що вони такі ж люди, як і ми.

Якщо Вороб'я шокував величезний Сол Кемпбелл, то я пам'ятаю, як грав проти Карстена Янкера. Його зріст 198 см, а я – 162 см. Пам'ятаю, стали під штангою, я на нього дивлюся знизу вгору, а він на мене зверху вниз. Ще запам'ятався Ян Коллер, теж велетень. І Джон Кар'ю грав за збірну Норвегії, немаленький. Але мені не лише гравці високого зросту зустрічалися. Грали з греками одного разу, і нас судив арбітр зростом 203 см, теж великий дядько", – цитує Зубова видання Terrikon.

Нагадаємо, Зубов виступав за Шахтар з 1994 по 2004 рр. За збірну України провів 29 матчів і забив 3 голи.

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