Взимку Трабзонспор привернув до себе увагу, підписавши двох гравців донецького Шахтаря – Данила Сікана та Олександра Зубкова. Проте продуктивність цих футболістів кардинально відрізняється.

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"Центрфорвард Данило Сікан розчарував усі надії своєю ігровою формою в Трабзонспорі. 23-річний гравець, який відіграв 496 хвилин у 8-и матчах Суперліги та 225 хвилин у 3-х іграх Кубка Туреччини не зміг відзначитися у воротах суперника.

Молодий гравець, який впав в немилість останніми тижнями, навіть не мав шансу зіграти в останньому матчі Фенербахче. Насправді технічний директор Фатіх Текке поставив Сікана на другий план, віддавши перевагу Енісу Дестану за відсутності Банзи. Ця ситуація викликала питання щодо гри українця за "бордово-синіх", – йдеться у матеріалі Van Postası Gazetesi.

Водночас турецькі ЗМІ високо цінують гру українського вінгера Олександра Зубкова, який здобув місце в основному місці та приніс користь команді своїми результативними діями. Очікується, що Зубков зробить ще більший внесок для Трабзонспора у майбутньому.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Олександр Зубков провів 10 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. На рахунку Данилу Сікана 11 зіграних поєдинків, та 1 результативна передача.

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