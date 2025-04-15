Український легіонер "бордово-блакитних" потрапив до символічної збірної ігрового тижня Суперліги за версієб порталу Sofa Score.

Зубков дублем приніс перемогу Трабзонспору – відео голів українця

Зубков майстерними ударами в дотик забив обидва голи Трабзонспора у матчі проти Різеспора (2:0). Sofa Score оцінив виступ гравця збірної України у 8,6 балів. Найвища оцінка (9,6) у Емре Акбаба з Еюпспора, який оформив 2 + 1 в побитті Адана Демірспора (6:0).

Нагадаємо, взимку Трабзонспор заплатив Шахтарю за Зубкова 6 млн євро. 28-річний вінгер вже встиг відзначитись 5 голами та одним асистом в 11 матчах за турецький клуб.

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