Півзахисник збірної України Олександр Зубков не буде помічником для своєї команди в останньому раунді кваліфікації ЛЧ.

"Фраді" у першому раунді відбору пройшли Тобол, а у другому не без проблем переграли Слован. Тепер на чемпіонів Угорщини чекає останній ривок перед груповим етапом – двоматчеве протистояння з Карабахом.

Зубков: Багато гравців збірної України ніколи не зіграють на чемпіонаті світу

На офіційному сайті УЄФА опублікована заявка Ференцвароша на поєдинки з азербайджанцями. Російський тренер Станіслав Черчесов знову проігнорував хавбека Олександра Зубкова. Цього сезону до спику на Лігу чемпіонів українець ще не потрапляв. Перша зустріч між "Фраді" та Карабахом відбудеться 3 серпня на виїзді, матч-відповідь запланований на 9 число.

Зазначимо, що раніше Черчесов пояснював відсутність Зубкова потребою дати йому більше часу на відпочинок після повернення зі збірної України. Втім, останній матч за "синьо-жовтих" Олександр провів ще 11 червня.

Помста Реброву: чому Зубков покине Ференцварош і до чого тут Шахтар