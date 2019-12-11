Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІ

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков потрапив до сфери інтересів одразу чотирьох італійських клубів.

Олександр Зубков своєю грою за Ференцварош зацікавив Болонью, Фіорентину, Дженоа та Сампдорію, інформує Footboom.

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Зазначається, що один із італійських клубів збирається зробити конкретну пропозицію Шахтарю щодо трансферу українця. Додається, що Болонья лише цікавиться Зубковим, а Фіорентина розглядає півзахисника у статусі заміни для своєї зірки – Федеріко К'єзи.

До слова, Зубков провів у складі Ференцвароша 25 матчів у поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 7 асистами.

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