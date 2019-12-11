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Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІ

10:11 2010 Читать на русском
Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІ
Олександр Зубков / Fradi.hu

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков потрапив до сфери інтересів одразу чотирьох італійських клубів.

Олександр Зубков своєю грою за Ференцварош зацікавив Болонью, Фіорентину, Дженоа та Сампдорію, інформує Footboom.

Зубков оформив красивий дубль за Ференцварош, але команда Реброва втратила перемогу над Академією Пушкаша

Зазначається, що один із італійських клубів збирається зробити конкретну пропозицію Шахтарю щодо трансферу українця. Додається, що Болонья лише цікавиться Зубковим, а Фіорентина розглядає півзахисника у статусі заміни для своєї зірки – Федеріко К'єзи.

До слова, Зубков провів у складі Ференцвароша 25 матчів у поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 7 асистами.

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