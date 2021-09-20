Ференцварош гостював у скромного Хатвана в рамках 1/32 фіналу Кубка Угорщини і не залишив супернику жодних шансів.

Безус не забив пенальті, який міг врятувати Гент від поразки

"Фраді" забили представникам регіональної ліги "Схід" дев'ять "сухих" м'ячів. Особливо варто відзначити албанського нападника Мітро Узуні, який записав у свій актив 6 забитих м'ячів.

В одному із моментів Узуні допоміг Олександр Зубков, який отримав виклик від Олександра Петракова на жовтневі матчі збірної України у відборі на ЧС-2022. Наш земляк заробив пенальті, а 26-річний нападник його реалізував. Відеоогляд матчу можна переглянути, перейшовши за цим посиланням.

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