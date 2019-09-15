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Зубков втретє відзначився за Ференцварош, допомігши розгромити Пакш – відео гола

16:23 205 Читать на русском
Зубков втретє відзначився за Ференцварош, допомігши розгромити Пакш – відео гола
Олександр Зубков / ФК Ференцварош

В матчі 6-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош на виїзді розбив Пакш (4:0), а екс-"гірник" Олександр Зубков відкрив рахунок у матчі.

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 6-й тур

Пакш – Ференцварош – 0:4

Голи: Зубков, 33, Нгуен, 36, Варга, 45, (пен.), 83

Зубков розповів про адаптацію у Ференцвароші

Ференцварош Реброва на виїзді знищив Пакш. Рахунок у матчі відкрив українець Зубков, а вже за 3 хвилини Нгуен подвоїв перевагу команди. Варга ударом з пенальті ще до перерви зробив рахунок розгромним, а у другому таймі поставив крапку у матчі. Додамо, що Харатін також провів увесь матч на полі, а Ігнатенко з'явився на газоні на 80-й хвилині.

Цікаво, що це вже восьма гольова дія Олександра Зубкова у сезоні – український півзахисник забив третій гол і має у своєму активі п’ять асистів у всіх турнірах сезону.

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Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков
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