Зубков втретє відзначився за Ференцварош, допомігши розгромити Пакш – відео гола

В матчі 6-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош на виїзді розбив Пакш (4:0), а екс-"гірник" Олександр Зубков відкрив рахунок у матчі.

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 6-й тур

Пакш – Ференцварош – 0:4

Голи: Зубков, 33, Нгуен, 36, Варга, 45, (пен.), 83

Зубков розповів про адаптацію у Ференцвароші

Ференцварош Реброва на виїзді знищив Пакш. Рахунок у матчі відкрив українець Зубков, а вже за 3 хвилини Нгуен подвоїв перевагу команди. Варга ударом з пенальті ще до перерви зробив рахунок розгромним, а у другому таймі поставив крапку у матчі. Додамо, що Харатін також провів увесь матч на полі, а Ігнатенко з'явився на газоні на 80-й хвилині.

Цікаво, що це вже восьма гольова дія Олександра Зубкова у сезоні – український півзахисник забив третій гол і має у своєму активі п’ять асистів у всіх турнірах сезону.