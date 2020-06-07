Зубков відзначився за Ференцварош розкішним голом з-за меж штрафного майданчика

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков поповнив свій бомбардирський актив у матчі проти Діошдьйора.

Кандидат у збірну України подвоїв перевагу своєї команди на 54 хвилині зустрічі.

Зубков отримав пропозиції ще від двох закордонних клубів – відомі фінансові деталі

Зубков отримав м'яч на правому фланзі і без особливого спротиву наблизився до карного майданчика суперника. Ніхто з оборонців Діошдьйора так і не накрив Олександра, тому він мав достатньо простору і часу, щоб потужним ударом з лівої вколотити м'яч під перекладину.

Додамо, що це вже 9 гол для українця в чемпіонаті Угорщини, саме він разом з Франком Болі ділить звання найкращого бомбардира Ференцвароша.

Ребров знищив суперника потужним другим таймом – Зубков став одним з головних героїв