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Зубков відзначився за Ференцварош розкішним голом з-за меж штрафного майданчика

7 червня 23:38 1438 Читать на русском
Зубков відзначився за Ференцварош розкішним голом з-за меж штрафного майданчика
Олександр Зубков / Сайт Ференцвароша

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков поповнив свій бомбардирський актив у матчі проти Діошдьйора.

Кандидат у збірну України подвоїв перевагу своєї команди на 54 хвилині зустрічі.

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Зубков отримав м'яч на правому фланзі і без особливого спротиву наблизився до карного майданчика суперника. Ніхто з оборонців Діошдьйора так і не накрив Олександра, тому він мав достатньо простору і часу, щоб потужним ударом з лівої вколотити м'яч під перекладину.

Додамо, що це вже 9 гол для українця в чемпіонаті Угорщини, саме він разом з Франком Болі ділить звання найкращого бомбардира Ференцвароша.

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Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ
7 червня
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Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков Угорщина Українці за кордоном Відеоновини
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