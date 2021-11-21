Чемпіонат Угорщини, 13-й тур

Ференцварош – Фехервар – 3:0

Голи: Зубков, 10, Ммае, 40, Узуні, 58

Вилучення: Бамгбойє, 90+3 (Фехервар)

Зубков і Петряк з Макаренком вийшли у основі своїх команд. Вінгер Ференцвароша вже на 10-й хвилині приймав вітання партнерів. Олександр ідеально обробив передачу з фланга, прибрав захисника і могутнім ударом пробив під поперечину (дивіться відео за посиланням).

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Господарі подвоїли перевагу у контратаці. Семі Ммае пролетів 30 метрів, увірвався до карного майданчика і прошив кіпера. Поховав надії Фехервара Узуні. Ммае знову показав крейсерську швидкість і викотив партнеру на порожні ворота – 3:0. Макаренко та Петряк відзначилися у протоколі лише жовтими картками.

Третя поспіль перемога дозволила Ференцварошу вийти у лідери таблиці. Фехервар відстає на 8 очок і йде четвертим.

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