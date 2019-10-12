Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош

Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков двома забитими м'ячами допоміг перемогти Пакш (3:1) у товариському матчі.

Товариські матчі

Ференцварош – Пакш – 3:1

Голи: Токмак, 12, Зубков, 30, 63 – Шабо, 72

Підопічні Сергія Реброва відкрили рахунок вже на 12 хвилині матчу, голом відзначився Токмак. А далі головним героєм матчу став українець Зубков, який подвоїв перевагу на 30 хвилині, а по перерві оформив дубль. Пакш відзначився голом престижу, гол на рахунку Шабо.

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До слова, окрім Зубкова з українців у старті вийшов Ігнатенко, а от Харатін навіть не потрапив до заявки Ференцвароша.