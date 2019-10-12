Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош

Євро-2020 — 19:06 844
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Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020
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Євро-2020, кваліфікація: Грузія не зуміла дотиснути ІрландіюЄвро-2020 — 17:54 324
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Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"Ярослав Сиваківський — 15:20 2015
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Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогуЄвро-2020 — 15:01 4139
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"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній УкраїниЗбірна України — 13:30 6669