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Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош

18:34 322 Читать на русском
Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош
Олександр Зубков / Fradi.hu

Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков двома забитими м'ячами допоміг перемогти Пакш (3:1) у товариському матчі.

Товариські матчі

Ференцварош – Пакш – 3:1

Голи: Токмак, 12, Зубков, 30, 63 – Шабо, 72

Підопічні Сергія Реброва відкрили рахунок вже на 12 хвилині матчу, голом відзначився Токмак. А далі головним героєм матчу став українець Зубков, який подвоїв перевагу на 30 хвилині, а по перерві оформив дубль. Пакш відзначився голом престижу, гол на рахунку Шабо.

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До слова, окрім Зубкова з українців у старті вийшов Ігнатенко, а от Харатін навіть не потрапив до заявки Ференцвароша.

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Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Товариські матчі Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров
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