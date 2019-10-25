Зубков відзначився асистом у блискучій гольовій атаці – відеоогляд матчу ЦСКА – Ференцварош – 0:1

Угорський Ференцварош на виїзді обіграв ЦСКА в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Підопічні Сергія Реброва з трьома українцями у складі (Харатін, Зубков, Ігнатенко) завдали ЦСКА поразки у Москві.

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Єдиний гол у звітному матчі забив Варга після передачі Олександра Зубкова. Відзначимо, що взяттю воріт передувала блискуче розіграна комбінація угорців.

Після трьох турів Ференцварош набрав 4 очки та посідає третє місце у квартеті Н. ЦСКА програв усі свої матчі ЛЄ і перебуває на дні таблиці.