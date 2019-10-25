toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зубков відзначився асистом у блискучій гольовій атаці – відеоогляд матчу ЦСКА – Ференцварош – 0:1

10:47 721 Читать на русском
Зубков відзначився асистом у блискучій гольовій атаці – відеоогляд матчу ЦСКА – Ференцварош – 0:1
ЦСКА – Ференцварош – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Угорський Ференцварош на виїзді обіграв ЦСКА в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу.

 
Роланд Варга 86’
86’ Роланд Варга

Підопічні Сергія Реброва з трьома українцями у складі (Харатін, Зубков, Ігнатенко) завдали ЦСКА поразки у Москві.

Ліга Європи: Ференцварош Реброва з трьома українцями принизив ЦСКА в Росії, Фейєнорд поступився Янг Бойз

Єдиний гол у звітному матчі забив Варга після передачі Олександра Зубкова. Відзначимо, що взяттю воріт передувала блискуче розіграна комбінація угорців.

Після трьох турів Ференцварош набрав 4 очки та посідає третє місце у квартеті Н. ЦСКА програв усі свої матчі ЛЄ і перебуває на дні таблиці.

blog_ava
Динамо – Копенгаген: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
00:46
4668
Теги
Ліга Європи Українці за кордоном Відеоновини Олександр Зубков Олександр Зубков ЦСКА Москва - Ференцварош ЦСКА Москва ЦСКА Москва Ференцварош Ференцварош
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
54
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук