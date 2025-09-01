Трабзонспор приймав Самсунспор у матчі 4-го туру турецької Суперліги. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2025/26, 4-й тур

Трабзонспор – Самсунспор – 1:1

Голи: Онуачу, 16 – Маріус, 88

У стартовому складі Трабзонспора вийшли одразу два українці – Арсен Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан же залишився у запасі. Уже на 16-й хвилині Трабзонспор повів у рахунку: Зубков навісив з правого флангу з нерідної правої ноги, а Онуачу головою замкнув подачу українця.

Загалом, Олександр провів на полі 82 хвилини, поступившись місцем Джихану Чанаку. За цей час українець здійснив 89% точних передач (32/36), зробив 54 дотики до м'яча, віддав 2 ключових паса, виграв 5 дуелей з 8. Sofascore оцінила його виступ у 8,2 бала – найвища оцінка серед гравців обох команд. Гарно проявив себе і Арсен Батагов (7,3) – українського захисника випередив лише воротар Трабзонспора Чакир (8,1).

Але перемогу втримати не вдалось – на 88-й хвилині Маріус врятував Самсунспор від поразки. Таким чином, Трабзонспор вперше у сезоні втратив очки та залишився другим з 10 очками. Більше лише в Галатасарая, який переміг у всіх 4 іграх сезону.

