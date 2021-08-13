"Хочу висловити величезну подяку за ту довіру, яку було надано з вашого боку. Було честю і радістю тренуватися і грати під вашим керівництвом, також під керівництвом всього тренерського штабу.

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І звичайно ж, дякую за мрію, яка збулася за вашої участі – одягнути футболку збірної України. Хочу побажати вам успіхів у подальшій тренерській кар'єрі. Всього найкращого", – сказав Зубков в ефірі YouTube-каналу vZbirna.

До слова, вінгер Ференцвароша саме під керівництвом Андрія Шевченка дебютував у національній команді. Сталося це у жовтні минулого року в матчі Франція – Україна (7:1). Відтоді Зубков зіграв за збірну 12 поєдинків, відзначившись одним забитим м'ячем.

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