"Це були дуже важливі три очки для нашої команди. Ми продовжимо йти цим шляхом. Я повинен був зробити хет-трик у першому таймі. Озан чудово віддав передачу, але я не зміг скористатися цим моментом.

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Це були дуже цінні три очки для нас. Також це були дві чудові передачі від наших крайніх захисників, і я опинився саме там, де й мав бути, вони зробили великий внесок у наші голи", – цитує Зубкова Gunebakis.

Додамо, що у цьому поєдинку 28-річний українець забив два голи. Загалом він провів 11 матчів, відзначившись 5 голами та 1 асистом.

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