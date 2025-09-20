У суботу, 20 вересня, Трабзонспор зустрічався з Газіантепом у матчі 6-го туру чемпіонату Туреччини (1:1).

Чемпіонат Туреччини, 6-й тур

Трабзонспор – Газіантеп – 1:1

Голи: Онуачу, 70 – Кевін Родрігес, 39

Маліновський вперше оформив результативну дію за півроку за Дженоа – відео розкішного асисту українця

Трабзонспор не зміг обіграти Газіантеп у матчі 6-го туру турецької Суперліги. У стартовому складі "бордово-синіх" вийшли двоє українців: Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан провів всю гру на лаві для запасних.

Газіантеп відкрив рахунок на 39-й хвилині завдяки голу Родрігеса. Трабзонспор відігрався лише на 70-й хвилині завдяки асисту екс-воротаря МЮ Андре Онана. Зірковий камерунець вибив м'яч в напрямку Онуачу, далі нападник господарів прокинув м'яч через голкіпера та забив у порожні ворота.

Олександр Зубков провів на полі 78 хвилин та отримав оцінку 7,4 від порталу Sofascore. Арсеній Батагов відіграв лише перші 45 хвилин, але його гру оцінили у високі 7,5 балів.