Трабзонспор із Зубковим та Батаговим не зміг обіграти Газіантеп – Онана зробив те, що не вдалось українцям (ВІДЕО)
У суботу, 20 вересня, Трабзонспор зустрічався з Газіантепом у матчі 6-го туру чемпіонату Туреччини (1:1).
Чемпіонат Туреччини, 6-й тур
Трабзонспор – Газіантеп – 1:1
Голи: Онуачу, 70 – Кевін Родрігес, 39
Трабзонспор не зміг обіграти Газіантеп у матчі 6-го туру турецької Суперліги. У стартовому складі "бордово-синіх" вийшли двоє українців: Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан провів всю гру на лаві для запасних.
Газіантеп відкрив рахунок на 39-й хвилині завдяки голу Родрігеса. Трабзонспор відігрався лише на 70-й хвилині завдяки асисту екс-воротаря МЮ Андре Онана. Зірковий камерунець вибив м'яч в напрямку Онуачу, далі нападник господарів прокинув м'яч через голкіпера та забив у порожні ворота.
Олександр Зубков провів на полі 78 хвилин та отримав оцінку 7,4 від порталу Sofascore. Арсеній Батагов відіграв лише перші 45 хвилин, але його гру оцінили у високі 7,5 балів.