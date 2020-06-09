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Зубков став найкращим гравцем матчу проти Діошдьйора за версією InStat – Харатін також має чим похизуватися

16:43 34 Читать на русском
Зубков став найкращим гравцем матчу проти Діошдьйора за версією InStat – Харатін також має чим похизуватися
Харатін і Зубков (двоє зліва) / Сайт Ференцвароша

Українські легіонери Ференцвароша продовжують демонструвати високий рівень гри.

Вінгер Олександр Зубков здобув найвищий бал від InStat за матч проти Діошдьйора (3:0), інформує Команда№1.

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Вихованець Шахтаря за 75 хвилин встиг виконати 55 ТТД з браком 29%. Здійснив два обіграші, віддав чотири гострі передачі та стільки ж бив по воротах – один з ударів завершився голом. Всього Зубков набрав 342 бали ефективності. У Ігоря Харатіна 278 балів, однак і хавбек Ференцварша вирвався в лідери за одним важливим показником. Екс-гравець Зорі за 60 хвилин виконав 71 ТТД з браком 8% – найкращий результат в матчі.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Ференцварош зіграє завтра, 10 червня – команда Сергія Реброва поїде в гості до аутсайдера Пакша.

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Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Угорщина Світ
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