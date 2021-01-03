Дружина Зубкова Анна у своєму Instagram повідомила, що народила дівчинку вже на другий день 2021 року.

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Сам гравець у своїх соцмережах подякував коханій за дитину: "Дякую тобі, моя любов, за такий подарунок. Шалено кохаю тебе".

До слова, Зубков провів 18 матчів у складі Ференцвароша у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти.

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