Вінгер Шахтаря Олександр Зубков з оптимізмом підходить до матчу 4 туру ЛЧ проти Барселони.

– Олександре, команда отримала нового тренера перед першим матчем із Барселоною. Наскільки шанси на перемогу в Шахтаря зараз є більшими порівняно з грою в Іспанії?

– Ми розуміємо, з ким гратимемо, але не збираємося просто так віддавати три пункти. Тому, сподіваюся, завтра покажемо зуби.

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– Новий тренер нещодавно прийшов і вже встиг провести три матчі: з Барселоною, чвертьфінал Кубка та з Динамо. Як ви, гравці, допомагаєте Маріно адаптуватися?

– Звісно, усе відбулося дуже швидко, і ми вже знайомилися в процесі. Було два матчі, декілька тренувань, тому поки що звикаємо до нових вимог, хочемо більше грати з м’ячем, зростаємо разом.

– З огляду на дискваліфікацію Юхима Коноплі як підлаштовуєшся до взаємодії з Георгієм Гочолейшвілі?

– У них однакові функції, тому немає проблем, якщо чесно.

– У таких великих матчах, як з Барселоною, хочеться більше дотримуватися фірмового ігрового стилю Шахтаря чи усе ж тяжіє результат?

– Гадаю, другий тайм в Іспанії показав, що ми можемо конкурувати навіть з Барселоною. Тож сподіваюся, що завтра будемо від перших хвилин так діяти.

– Завтра друга гра на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. Як атмосфера на цій арені?

– Чудова атмосфера! Сподіваюся, завтра наші вболівальники прийдуть на стадіон і разом з німецькими фанатами підтримуватимуть нас, – цитує Зубкова прес-служба Шахтаря.

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