Зубков, Сікан та Батагов – у основі Трабзонспора: стартові склади матчу турецької Суперліги
Трабзонспор зустрінеться з Касимпашою в матчі 34-го туру чемпіонату Туреччини. Одразу троє українців опинились у стартовому складі гостей.
Матч Касимпаша – Трабзонспор розпочнеться о 20:00 за київським часом. Для українських уболівальників матч стане цікавий через присутність одразу трьох співвітчизників – Олександра Зубкова, Данила Сікана та Арсенія Батагова.
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Стартовий склад Трабзонспора: Таха – Ескіхеллач, Йокушлу, Батагов, Бослюк – Туфан, Лундстрем – Зубков, Сікан, Нвакаеме – Банза.
Варто додати, що Трабзонспор посідає наразі восьме місце в турнірній таблиці з 45 очками. До четвертої позиції, яка дає право на єврокубки 10 балів. Касимпаша одинадцята з 42 балами в активі.
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