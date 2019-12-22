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Зубков: Щодо мого трансферу в Італію – чув розмови про декілька клубів

13:05 203 Читать на русском
Зубков: Щодо мого трансферу в Італію – чув розмови про декілька клубів
Олександр Зубков / Фото з відкритих джерел

Український легіонер угорського Ференцвароша Олександр Зубков розповів про варіанти продовження кар'єри в Італії.

"З'явилися розмови у ЗМІ, що Шахтар, можливо, відкличе мене з Ференцвароша, щоб продати в один з італійських клубів. З приводу Італії можу лише сказати, що чув розмови про декілька клубів.

Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІ

Але я люблю, коли є конкретика. Тому, поки що мої думки у відпустці. А загалом мені подобаються три топ-чемпіонати – Англія, Італія та Іспанія", – сказав Зубков в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у поточному сезоні в активі Олександра 27 матчів у всіх турнірах, у яких 23-річний українець забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.

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Теги
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