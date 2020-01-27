Зубков розповів, яку ціль ставить перед собою в поточному чемпіонаті Угорщини

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков прокоментував гру проти Пакша, а також зізнався, що переглянув свої індивідуальні цілі на поточний сезон.

"Перед початком чемпіонату Угорщини поставив перед собою завдання, щоб забити в результаті 10 голів. Знаєте, апетит приходить під час їжі, тому тепер підняв планку собі до 15 результативних ударів.

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Після гри настрій в роздягальні був хороший, ми добре почали другу частину чемпіонату, здобувши переконливу перемогу. Плюс виконали установку тренера, намагалися високо пресингувати, відбирати м'яч при втраті, контролювати хід гри і бути на м'ячі. Звичайно, відчувалося, що це була перша гра після зимових зборів, трохи нервували і поспішали, але в цілому поєдинок залишив хороше враження", – цитує Зубкова zbirna.com.

Нагадаємо, що у матчі проти Пакша (4:0) Зубков відзначився дублем. В активі українця 7 голів у 14 зіграних матчах чемпіонату Угорщини. Свій наступний матч Ференцварош зіграє у суботу, 1 лютого, проти Кішварди.

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