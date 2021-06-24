– Як ви сприйняли результат поєдинку Польщі та Швеції, завдяки якому збірна України вийшла до 1/8 фіналу? Які у вас враження від майбутнього суперника?

– Цей матч примусив нас понервувати. Але в підсумку доля дала нам другий шанс, і гріх ним не скористатися. Коли цей поєдинок завершився, ми були на вечері. Усі раділи, вітали один одного.

– Можете пригадати матч Україна – Швеція на Євро-2012, чим він вам запам’ятався?

– Не можу зараз пригадати, де саме я його дивився. Але пам’ятаю дубль Андрія Шевченка та купу емоцій, які в мене викликав той поєдинок.

– Як ви почуваєтеся, чи готові допомогти команді в матчі зі Швецією?

– Із приводу моєї травми – сподіваюся, що вже перебуваю на фінішній прямій у відновленні. Сьогодні в мене за планом басейн, тренажерний зал, завтра збираюся розпочати бігову роботу. Я роблю все можливе, щоб повернутися до гри якнайшвидше.

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– Ви вболівали за Швецію, а тепер будете грати проти неї…

– Ця збірна заслуговує на повагу, оскільки посіла перше місце в такій важкій групі. Ми починаємо підготовку до матчу з нею, будемо готуватися дуже серйозно.

– Які якості збірної Швеції ви можете виділити?

– Я дивився гру цієї команди з Іспанією, шведи грали в захисний футбол і дуже добре це робили. Водночас у них є дуже якісні гравці лінії атаки, які можуть витиснути гол навіть із напівмоменту.

– Збірна України входить до трійки команд Євро-2020, які найчастіше втрачають м’яч на своїй половині поля. Що потрібно із цим зробити?

– Думаю, справа в психології. Ми боялися помилитися, грали скуто, і ця скутість призводила до втрат м’яча.

– Андрій Шевченко говорив про не найкращий фізичний стан команди в матчі з Австрією. Чи почуваєтеся ви зараз краще?

– Наскільки я знаю, тренерський штаб уже відреагував на наш вихід до плей-офф та вніс корективи до програми тренувань. Той факт, що в нас на підготовку на два дні більше, ніж у суперника, допоможе нам підтягнути фізичні кондиції.

– Хто вас першим привітав із виходом збірної України до 1/8-ї?

– Під час матчу я постійно був на зв’язку зі своєю сім’єю – із дружиною, батьками. Ми всі разом раділи нашому виходу до наступної стадії.

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– Що ви відчували, коли Роберт Левандовський учора забив свій другий гол у ворота Швеції?

– До 86-ї хвилини рахунок 2:2 в тому матчі нас влаштовував, але були побоювання, що Польща всіма силами піде вперед. І коли Швеція забила третій м'яч, усі видихнули з полегшенням.

– Швеція – дуже організована команда. Чи зможемо ми запропонувати їй щось нестандартне, щоб порушити цю організованість?

– У нас у складі вистачає креативних гравців. Ми віримо, що свій момент ми знайдемо.

– Якщо порівняти Євро з Лігою чемпіонів, в якій вам також довелося брати участь, де вищі швидкості та де важче грати?

– Ці два турніри – це вершина. Сподіваюся, той досвід, який я отримав під час матчів Ліги чемпіонів, допоможе мені на чемпіонаті Європи.

– Якої ви думки про гравців збірної Швеції Ісака та Форсберга?

– Форсберг своїми двома голами вчора дуже нам допоміг. Форвард Ісак також дуже сильний, недарма він виступає на топ-рівні.

– Як, на вашу думку, впливає на збірну Швеції відсутність Златана Ібрагімовича?

– Ібрагімович – один із найсильніших форвардів у світі, але, можливо, за його відсутності інші нападники шведської команди почуваються більш розкуто. Тому не можу сказати, добре це для нас чи погано, – розповів Зубков на прес-конференції.

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