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Зубков розповів про свої перспективи в Шахтарі

10:08 172 Читать на русском
Зубков розповів про свої перспективи в Шахтарі
Олександр Зубков / О. Осипов

Хавбек Маріуполя Олександр Зубков, який орендований у Шахтаря, прокоментував повернення у склад "гірників" та гарну форму маріупольців.

"В чому секрет гарної форми Маріуполя? Думаю, в якісній підготовці. Добре нас мотивує і головний тренер. Ми виходимо і б'ємося один за одного. Дуже хочеться, щоб ця серія тривала.

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Початкова мета нашої команди – місце в єврокубковій зоні. Було б супер, якби ми взяли максимальну кількість очок в поєдинках з Динамо і Олександрією.

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Моя оренда в Маріуполь розрахована до кінця сезону. Чи спробую потім закріпитись у Шахтарі? Важко зараз сказати, та й не хочеться забігати наперед. Я поки отримую повноцінну ігрову практику, розвиваюся і намагаюся по-максимуму допомагати Маріуполю домагатися поставлених цілей", – цитує Зубкова "Команда №1".

Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Олександр Зубков Олександр Зубков
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