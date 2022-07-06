Українець отримав додатковий відпочинок після матчів збірної, відтак навіть не потрапив до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів, повідомив журналіст у своєму Telegram-канал.

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За його словами, Зубков вирішив присвятити вільний час маленькій доньці. Раніше хавбека сватали в донецький Шахтар.

Минулого сезону Олександр зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 8 результативних передач. Його контракт з угорцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро. Російський тренер Ференцвароша Станіслав Черчесов не дуже розраховує на Олександра, придбавши на його позицію аргентинця.

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