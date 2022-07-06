Зубков пропустить матч Ференцвароша у Лізі чемпіонів – журналіст розкрив причину відсутності українця у заявці
Артем Войцеховський повідомив, через що півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков пропустить поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів.
Українець отримав додатковий відпочинок після матчів збірної, відтак навіть не потрапив до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів, повідомив журналіст у своєму Telegram-канал.
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За його словами, Зубков вирішив присвятити вільний час маленькій доньці. Раніше хавбека сватали в донецький Шахтар.
Минулого сезону Олександр зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 8 результативних передач. Його контракт з угорцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро. Російський тренер Ференцвароша Станіслав Черчесов не дуже розраховує на Олександра, придбавши на його позицію аргентинця.
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