Зубков прокоментував доленосний гол у Кубку Туреччини – українець вивів Трабзонспор у півфінал турніру
Півзахисник "бордово-синіх" Олександр Зубков поділився емоціями від перемоги над Бодрумспором (3:2) в 1/4 фіналу Кубка Туреччини.
"Я дійсно знав, що заб'ю, коли прокинувся. Тому що моя родина приїхала до мене буквально два дні тому. Вони були зі мною. Особливо моя донька.
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Звичайно, вона дала мені багато енергії. Я присвячую цей гол їй і вболівальникам Трабзонспора", – цитує Зубкова Gunebakis.
Нагадаємо, основний час завершився з рахунком 2:2. На восьмій хвилині першого овертайму Олександр вивів свою команду вперед і, як виявилось згодом, цей гол став вирішальний.
У півфіналі Транбзонспор зіграє з переможцем пари Бешикташ – Гезтепе.
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