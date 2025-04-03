"Я дійсно знав, що заб'ю, коли прокинувся. Тому що моя родина приїхала до мене буквально два дні тому. Вони були зі мною. Особливо моя донька.

Зубков голом вивів Трабзонспор у півфінал Кубка Туреччини – Сікан і Ко перестріляли Бодрумспор у битві 9 на 10

Звичайно, вона дала мені багато енергії. Я присвячую цей гол їй і вболівальникам Трабзонспора", – цитує Зубкова Gunebakis.

Нагадаємо, основний час завершився з рахунком 2:2. На восьмій хвилині першого овертайму Олександр вивів свою команду вперед і, як виявилось згодом, цей гол став вирішальний.

У півфіналі Транбзонспор зіграє з переможцем пари Бешикташ – Гезтепе.

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