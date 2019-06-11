Зубков приєднався до Ференцвароша та провів перше тренування під керівництвом Реброва

Український вінгер Олександр Зубков прибув в угорський Ференцварош.

Атакувальний фланговий півзахисник провів перше тренування в Угорщині під керівництвом українського тренера Сергія Реброва, про що свідчать фотографії в Інстаграмі футболіста.

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Нагадаємо, Зубков перейшов у Ференцварош на правах оренди, яка розрахована на рік, в угорському клубі також грає український хавбек Ігор Харатін, а тренує команду Сергій Ребров.

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Нагадаємо, Зубков, права на якого належать донецькому Шахтарю, минулий сезон провів у Маріуполі. У 22 матчах вінгер забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.