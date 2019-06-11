toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020

Зубков приєднався до Ференцвароша та провів перше тренування під керівництвом Реброва

19:20 465 Читать на русском
Зубков приєднався до Ференцвароша та провів перше тренування під керівництвом Реброва
Олександр Зубков (праворуч) / Ференцварош

Український вінгер Олександр Зубков прибув в угорський Ференцварош.

Атакувальний фланговий півзахисник провів перше тренування в Угорщині під керівництвом українського тренера Сергія Реброва, про що свідчать фотографії в Інстаграмі футболіста.

Агент Зубкова розповів про деталі угоди гравця з Ференцварошем

Нагадаємо, Зубков перейшов у Ференцварош на правах оренди, яка розрахована на рік, в угорському клубі також грає український хавбек Ігор Харатін, а тренує команду Сергій Ребров.

Зубков зробив пропозицію своїй дівчині навпроти Ейфелевої вежі

Нагадаємо, Зубков, права на якого належать донецькому Шахтарю, минулий сезон провів у Маріуполі. У 22 матчах вінгер забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

blog_ava
Фонсека офіційно очолив Рому
11:07
7441
Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Андорра
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук