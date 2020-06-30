Зубков претендує на звання автора найкрасивішого гола чемпіонату Угорщини – відео шедевра

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков може додати до титулу чемпіона ще й індивідуальну нагороду.

Гол українця у ворота Академії Пушкаша претендує на звання найкращого у всьому сезоні, інформує сайт Ференцвароша.

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В номінації взяли участь десять забитих м'ячів. Голосування завершилося вчора увечері, його результати оголосять упродовж цього тижня. Також буде визначений найкращий тренер, гравець та голкіпер сезону в Угорщині.

Додамо, що Зубков провів 28 матчів у чемпіонаті, відзначився 9 голами та 6 результативними передачами.

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