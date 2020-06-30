toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зубков претендує на звання автора найкрасивішого гола чемпіонату Угорщини – відео шедевра

08:26 - Читать на русском
Зубков претендує на звання автора найкрасивішого гола чемпіонату Угорщини – відео шедевра
Олександр Зубков / Сайт Ференцвароша

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков може додати до титулу чемпіона ще й індивідуальну нагороду.

Гол українця у ворота Академії Пушкаша претендує на звання найкращого у всьому сезоні, інформує сайт Ференцвароша.

Зубков став повноправним гравцем Ференцвароша – клуб Реброва викупив вінгера в Шахтаря

В номінації взяли участь десять забитих м'ячів. Голосування завершилося вчора увечері, його результати оголосять упродовж цього тижня. Також буде визначений найкращий тренер, гравець та голкіпер сезону в Угорщині.

Додамо, що Зубков провів 28 матчів у чемпіонаті, відзначився 9 голами та 6 результативними передачами.

Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком

blog_ava
Головні новини футболу 29 червня: Барселона та Ювентус здійснили обмін зірками, Карпати за крок від краху
07:00
679
Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Красиві голи Відеоновини Олександр Олександр Зубков Угорщина Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
13
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук