"Після Німеччини навпаки позитивний настрій був, тому що непогано зіграли на тлі такого сильного суперника. Проаналізували моменти на теорії і пішли далі.

Україна – Іспанія: анонс матчу Ліги націй УЄФА

Іспанія дуже добре контролює м'яч, вони славляться цим. Я думаю, в цьому і буде складність. Нам треба буде багато переміщатися, терпіти і шукати свої моменти. Нічого не лякає, вони такі ж, як і ми. Звичайно, рівень майстерності вище, але нічого страшного", – поділився Зубков у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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