Підготовка до 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції триває повним ходом, а настрій у колективі позитивний.

Олександр Зубков повернувся до занять із командою за чотири дні до матчу плей-офф проти "Тре Крунур", хоч і займався за індивідуальною програмою.

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Водночас Артем Бєсєдін та Марлос мірялись технікою тримання м'яча в повітрі. А от голкіпери Георгій Бущан, Андрій Пятов та Анатолій Трубін мали трішки інші завдання – винахідливий тренер воротарів Педро Хара запропонував їм нову вправу. Все це зафіксували камери.

Решта команди провела насичене тренування, адже вже 29 червня підопічні Андрія Шевченка зіграють зі Швецією в 1/8 фіналу. Початок поєдинку плей-офф Євро-2020 розпочнеться о 22:00.

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