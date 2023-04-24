Зубков повернувся до загальної групи Шахтаря – лідер "гірників" пропустив майже півтора місяця
17:38 - Читать на русском
Ігор Йовічевіч отримав хороші новини з лазарету команди.
Півзахисник Олександр Зубков повернувся до тренувань у загальній групі донецького клубу, повідомляє прес-служба "гірників".
Шахтар офіційно підписав легіонера – історичний трансфер "гірників"
26-річний вінгер відновився від травми задньої поверхні стегна.
Нагадаємо, Зубков зазнав пошкодження у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєноорда (1:7) і був замінений на 63-й хвилині на Івана Петряка.
У поточному сезоні Олександр провів за Шахтар 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асист.
Динамо – Шахтар: Київ рятує неочевидний герой, суддівство цікавіше за гру, дикі привози, заміна Мудрику і Циганкову
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter