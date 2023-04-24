Півзахисник Олександр Зубков повернувся до тренувань у загальній групі донецького клубу, повідомляє прес-служба "гірників".

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26-річний вінгер відновився від травми задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, Зубков зазнав пошкодження у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєноорда (1:7) і був замінений на 63-й хвилині на Івана Петряка.

У поточному сезоні Олександр провів за Шахтар 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асист.

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