Зубков порівняв атмосферу на стадіонах України та Угорщини

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков розказав про те, як вболівають у чемпіонаті Угорщини.

"Коли перший раз грав – вийшов проти Лудогорця у Лізі чемпіонів – 23 тисячі на стадіоні, все забито. Я просто офігів. Для мене це було дивиною. Мене відразу промурашило – стоїш на полі, а тебе все підштовхує: і трибуни за воротами, і фан-сектор ні на секунду не замовкає, у них пісні свої. У чемпіонаті трохи менше людей ходить. Але якщо брати в середньому, десь 14-15 тисяч на кожен матч приходить.

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А в Україні, чесно кажучи, "мурашки" ніколи не бігали по тілу. Коли грав останні матчі за Маріуполь і щось кричали в мою сторону – навіть не відчував атмосфери. Одна людина з трибуни щось крикне – її чути на все поле", – розповів Зубков у програмі Легіонер.

Нагадаємо, Зубков перейшов у Ференцварош влітку цього року на правах оренди з донецького Шахтаря. У поточному сезоні 23-річний футболіст зіграв за команду Сергія Реброва 16 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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