Турецький клуб отримав трансферні пропозиції щодо чотирьох гравців команди, двома з них є Олександр Зубков та Арсеній Батагов, повідомляє TakaGazete.

Сікан незадоволений ігровим часом в Трабзонспорі – українець розкрив характер взаємин з тренером і ходив до президента

"Бордово-сині" готові відпустити українського вінгера за суму не меншу, ніж 10 мільйонів євро. Крім того, Трабзонспор хоче підписати правого вінгера, центрального півзахисника та атакувального хавбека перед тим як продати Зубкова.

Турецький клуб вже знайшов потенційну заміну українцю. Трабзонспор цікавиться вінгером Вольфсбурга Вацлавом Черни. Чеський гравець у минулому сезоні виступав за Рейнджерс на правах оренди, портал Transfermarkt оцінює вартість 27-річного футболіста у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, Олександр Зубков перейшов до Трабзонспора у лютому 2025 року з донецького Шахтаря. У минулому сезоні український півзахисник провів 20 матчів у складі "бордово-синіх", забив 8 голів та віддав 4 асисти. Контракт Зубкова з Трабзонспором розрахований до 2029 року, а ціна за Transfermarkt складає 8 мільйонів євро.

Легенда Мілана, ПСЖ і Челсі прибив фіналіста ЛЧ на Клубному ЧС – зміна тактики замість тренера і притча про смерть тестя