"Зубков відданий командній грі, його бачення гри, а також амбіції та бажання виводять його на перший план. Факт, що Бог дав йому всі таланти.

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Будь-яка людина, навіть продавець випічки, скаже вам те ж саме. Коли у Зубкова пішла гра, він нікому не залишає шансів. Він збирає всі зірки. Такий у нього характер", – поділився Алі Кемаль Денізджі в коментарі Kuzey Ekspres.

Нагадаємо, Зубков перебрався до Трабзонспора минулої зими, встиг зіграти в 12 матчах, у яких уже записав до свого активу 5 голів та 1 асист.

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