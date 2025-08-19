Трабзонспор переміг Касимпашу (1:0) у другому турі чемпіонату Туреччини. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Суперліга, Туреччина, 2-й тур

Касимпаша – Трабзонспор – 0:1

Гол: Аугусто, 75

У основі Трабзонспора вийшов Арсеній Батагов. Зубков та Сікан залишилися на лаві запасних. У першому таймі команди створили мало моментів, а ось у другому гра пішла жвавіше, особливо після появи на полі українців, які вийшли на 65-й хвилині.

Єдиний гол у матчі створений зусиллями Зубкова. Олександр класно пройшов з м'ячем по флангу, змістився у штрафний майданчик і пробив. Утім, українець влучив у стійку. М'яч відскочив до Аугусто, який переправив його у сітку.

Щодо Батагова, то його точність передач склала 84%, він зробив шість виносів, виграв два єдиноборства і записав у свій актив одне перехоплення. Сікан виграв три із шести єдиноборств, двічі пробивав по воротах, щоправда, невдало.