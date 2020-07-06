Зубков окреслив ціну свого переходу з Шахтаря у Ференцварош

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков поділився планами на майбутнє в статусі повноцінного гравця угорського клубу.

"Хочу подякувати Шахтарю, який правильно провів переговори, і я став футболістом Ференцвароша. Я вдячний Шахтарю за всі ці роки. Почуваюся добре, через два тижні у нас почнуться збори. Хочемо добре виступити в Європі і втретє поспіль виграти чемпіонат Угорщини.

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Мільйон євро за мій трансфер? Скажу так, плюс-мінус. Що стосується інформації про мої контакти з Фенербахче, то, якщо чесно, це несерйозно. Можливо, якісь чутки і були, але на даному етапі кар'єри я не розглядав Туреччину", – заявив Зубков в коментарі ПроФутболу.

Зазначимо, що Зубков провів 42 поєдинки у складі Ференцвароша в поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 12 асистів.

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