"З ким з Шахтаря спілкувався, поки тривали перемовини? Багато спілкувався з Колею Матвієнком. Також було декілька дзвінків до Тараса Степаненка. Майже кожен день говорив з Даріо Срною. Більше, ніж з моєю жінкою, напевно. Завжди були на зв’язку і це, нарешті, трапилося.

Шахтар оголосив про повернення Зубкова

Чи є хвилювання від повернення? Авжеж є. Я родом з Макіївки, з Донецької області. У мене завжди була ціль, мета, мрія – грати за Шахтар. Всі розуміють, що зараз в українців буде більше шансів. Думаю, що все буде гаразд і ми гарно представимо країну.

Під яким номером планую грати? Не знаю, який буде вільний. Поспілкуюся з хлопцями, з менеджерами. Чи є якесь важливе число? Я дуже хотів би грати під 11-м номером. Напишу Марлосу, якщо дасть добро, то хотів би грати під 11-м", – поділився Зубков у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, Олександр підписав з "гірниками" контракт на 5 років. За інформацією Transfermarkt, його контракт обійшовся донеччанам у 2 млн євро. В минулому сезоні Зубков зіграв у 34 поєдинках за чемпіона Угорщини, відзначившись 3 голами та 8 асистами. Після приходу до команди росіянина Станіслава Черчесова українець втратив місце у складі.

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