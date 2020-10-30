"Я вважаю, що Динамо дуже добре провело перший тайм. Кияни добре виходили з під нашого пресингу. У них були якісні флангові атаки. У динамівців все виходило, а у нас, навпаки, пресинг не клеївся. У перерві Сергій Станіславович Ребров більше акцентував увагу на тактичних моментах. Розповідав, де є зони, в які можна входити з м'ячем, які були неправильні дії з нашого боку в першому таймі. Це дало свої плоди у другій половині.

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Не скажу, що вилучення Сидорчука якось щось змінило. Швидше, перший гол, який ми забили, більше вплинув, адже ми його забили до вилучення. Після цього Ференцварош став чинити більший тиск на Динамо. Коли ж динамівці залишилися вдесятьох, психологічно вони хотіли зіграти залишок матчу простіше. Нам же нічого не залишалося, як дотискати суперника. Думаю, якби ми зіграли зайві ще 5-10 хвилин, то забили б ще один гол і виграли. Не думаю, що Динамо нас чимось здивувало.

Звичайно, ми будемо намагатися зачепитися за очки в групі і в матчах з Барселоною і Ювентусом. Зробимо для цього все можливе. Але якщо ситуація складеться так, що в останньому турі в Києві в матчі з Динамо буде вирішуватися доля путівки в Лігу Європи, повірте, це буде дуже видовищний і цікавий матч", – цитує Зубкова Meta-ratings.

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