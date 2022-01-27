Чемпіонат Угорщини, 4-й тур

Академія Пушкаша – Ференцварош – 1:0

Гол: Нуньєс, 45+4

Вилучення: Бешіч, 24 (Ф)

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Команди зустрічались в рамках матчу 4-го туру, який був перенесений через спалах коронавірусу. Гості були фаворитом зустрічі, але Академія Пушкаша дала бій колишній команді Реброва.

Єдиний гол у поєдинку був забитий господарями наприкінці першого тайму, та протягом усієї зустрічі вони контролювали хід гри. У стартовому складі Академії на поле вийшов український хавбек Артем Фаворов. За гостей 71 хвилину відіграв Олександр Зубков, але не відзначився результативними діями.

Це був перший офіційний матч Ференцвароша під керівництвом російського тренера Станіслава Черчесова, команда якого після 17-ти турів втримує лідерство. Академія Пушкаша – третя у таблиці.

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