"Якщо чесно, дуже важко щось сказати. Потрібно додавати в усіх аспектах гри, розпочинати агресивніше, а також краще працювати в обороні. Загалом важкий матч, адже Ворскла сиділа дуже низько, і нам було складно розкрити їхню оборону.

Сенсаційна осічка "гірників" перед ЛЧ у відеоогляді поєдинку Шахтар – Ворскла – 1:2

В чому головна проблема? Якщо брати саме останні матчі, то всі наші опоненти грали в п’ять захисників або більше. Тому нам слід, напевно, краще працювати над завершенням атак у позиційній грі, коли в опонента низький блок в обороні.

Що заважало забити у попередніх поєдинках? Якщо чесно, краще б я не забивав, але команда виграла. Ми втратили дуже важливі три очки. Чи це була награна комбінація з Сіканом? Гадаю, більше імпровізація, тому що Даня там трошки прокинув м’яч головою, а я просто добре влучив", – наводить слова Зубкова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" сенсаційно поступились Ворсклі (1:2), а єдиний м'яч за донеччан забив саме Зубков. Поразка Шахтаря серйозно похитнула позиції Патріка ван Леувена на чолі команди.

Шахтар сенсаційно програв Ворсклі – перша поразка лідера УПЛ, репетиція перед ЛЧ вийшла провальною