"Перші враження від Трабзона? Перш за все, чудові вболівальники. Ще до того, як я підписав контракт з Трабзонспором, вони знали, що я приїжджаю. Вони хотіли показати свою любов.

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Я отримав багато повідомлень у соціальних мережах до того, як приїхав сюди, і, чесно кажучи, це було дуже приємно. Я ніколи не мав такого досвіду раніше. Я бачу, що люди радіють, коли ми виграємо, і ми хочемо робити їх щасливими якомога частіше.

З іншого боку, це дуже гарне і спокійне місто, природа чудова. Мені дуже подобається Трабзон, шашлик і пахлава тут чудові. Коли моя дружина була тут, ми відкрили для себе гарне кафе і постійно купували там пахлаву і тістечка. Люди в Трабзоні дуже доброзичливі, вони пропонують мені частування відтоді, як я приїхав, і це призвело до того, що я трошки набрав вагу. Але я мушу бути обережним", – поділився Зубков у інтерв'ю виданню Gunebakis.

Нагадаємо, Олександр приєднався до Трабзонспора цієї зими, встиг зіграти у 7 матчах, в яких відзначився голом та асистом. Разом із Зубковим за турецьку команду виступають ще двоє українців – Данило Сікан та Арсеній Батагов.

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